Леся Никитюк с розовыми волосами в кожаной куртке удивила новым образом

Ведущая захватила новыми снимками.
Известная телеведущая Леся Никитюк удивила фолловеров своим новым имиджем.
Все привыкли видеть Лесю блондинкой. Но, похоже, звезда решила поэкспериментировать со своей внешностью.
Знаменитость примерила на себя розовый парик с длинными волнистыми волосами. Свой образ Леся дополнила кожаной курткой и обтягивающими брюками.
"Я здесь немного выпала из Instagram. Обещаю, что вскоре вернусь", — сообщила своим фанатам звезда.
Поклонники не расстроились отсутствием Леси в Instagram. Они любовались новыми фото ведущей:
- Богиня!
- Кто здесь под Монро косит?
- Ты супер!
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