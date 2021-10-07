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Леся Никитюк с розовыми волосами в кожаной куртке удивила новым образом

Леся Никитюк с розовыми волосами в кожаной куртке удивила новым образом

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая захватила новыми снимками.

Известная телеведущая Леся Никитюк удивила фолловеров своим новым имиджем.

Все привыкли видеть Лесю блондинкой. Но, похоже, звезда решила поэкспериментировать со своей внешностью.

Леся Никитюк с новой прической / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с новой прической / instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость примерила на себя розовый парик с длинными волнистыми волосами. Свой образ Леся дополнила кожаной курткой и обтягивающими брюками.

"Я здесь немного выпала из Instagram. Обещаю, что вскоре вернусь", — сообщила своим фанатам звезда.

Леся Никитюк с новой прической / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с новой прической / instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники не расстроились отсутствием Леси в Instagram. Они любовались новыми фото ведущей:

  • Богиня!
  • Кто здесь под Монро косит?
  • Ты супер!

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