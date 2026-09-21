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Леся Никитюк с сыном попозировала в объятиях: как выглядит годовалый Оскар сейчас
Звездная мамочка также показала один из забавных луков малыша.
Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за длительное время показала подросшего сына Оскара.
Сейчас мальчику уже чуть больше года. Однако знаменитость до сих пор тщательно оберегает его от публичной жизни и почти не показывает в фотоблоге. Только делает исключения и делится таким милым контентом с фокусом на юмор.
Так в сторис Леся показала Оскара в забавном наряде мухомора. А потом показала малыша у себя на руках в окружении детей и взрослых, но привлекла внимание своим выражением лица.
«М — мать», — лаконично подписала кадр Никитюк.
К слову, Леся Никитюк родила в июне прошлого года. Отец Оскара — военнослужащий Дмитрий Бабчук. Ведущая обручилась с младшим на 9 лет мужчиной во время зимнего отпуска в Карпатах. А о романе стало известно в 2024 году из общего контента.
О заключении брака пара пока не сообщает. Все потому, что оба не любят афишировать личную жизнь.
Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая впервые стала мамой. У нее родилась дочь в одном из роддомов за границей. Новоиспеченная мамочка уже показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя.