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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк с сыном попозировала в объятиях: как выглядит годовалый Оскар сейчас

Звездная мамочка также показала один из забавных луков малыша.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за длительное время показала подросшего сына Оскара.

Сейчас мальчику уже чуть больше года. Однако знаменитость до сих пор тщательно оберегает его от публичной жизни и почти не показывает в фотоблоге. Только делает исключения и делится таким милым контентом с фокусом на юмор.

Так в сторис Леся показала Оскара в забавном наряде мухомора. А потом показала малыша у себя на руках в окружении детей и взрослых, но привлекла внимание своим выражением лица.

«М — мать», — лаконично подписала кадр Никитюк.

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, Леся Никитюк родила в июне прошлого года. Отец Оскара — военнослужащий Дмитрий Бабчук. Ведущая обручилась с младшим на 9 лет мужчиной во время зимнего отпуска в Карпатах. А о романе стало известно в 2024 году из общего контента.

О заключении брака пара пока не сообщает. Все потому, что оба не любят афишировать личную жизнь.

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая впервые стала мамой. У нее родилась дочь в одном из роддомов за границей. Новоиспеченная мамочка уже показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя.

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