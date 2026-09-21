Леся Никитюк с сыном попозировала в объятиях: как выглядит годовалый Оскар сейчас

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за длительное время показала подросшего сына Оскара.

Сейчас мальчику уже чуть больше года. Однако знаменитость до сих пор тщательно оберегает его от публичной жизни и почти не показывает в фотоблоге. Только делает исключения и делится таким милым контентом с фокусом на юмор.

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Так в сторис Леся показала Оскара в забавном наряде мухомора. А потом показала малыша у себя на руках в окружении детей и взрослых, но привлекла внимание своим выражением лица.

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«М — мать», — лаконично подписала кадр Никитюк.

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, Леся Никитюк родила в июне прошлого года. Отец Оскара — военнослужащий Дмитрий Бабчук. Ведущая обручилась с младшим на 9 лет мужчиной во время зимнего отпуска в Карпатах. А о романе стало известно в 2024 году из общего контента.

О заключении брака пара пока не сообщает. Все потому, что оба не любят афишировать личную жизнь.

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая впервые стала мамой. У нее родилась дочь в одном из роддомов за границей. Новоиспеченная мамочка уже показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя.

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