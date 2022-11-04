Леся Никитюк с юмором отреагировала на просьбу показать бойфренда: "Этот день настал"

Украинская телеведущая Леся Никитюк держит в тайне свою личную жизнь и неохотно рассказывает о ней. Впрочем, недавно начали распространяться слухи, что знаменитость уже не одиночка.

Поклонники Леси просто засыпают ее просьбами поделиться, кто же стал ее избранником. Ведущая решила с юмором наконец-то "показать" своего любимого.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Вы давно просите меня, чтобы я показала вам свою вторую половинку… Этот день настал!" – отметила Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Так что в Instagram-stories звезда решилась наконец "показать" своего любимого. Никитюк опубликовала полностью черное фото, где вообще ничего не видно. Как пошутила Леся, просто дома исчез свет, но бойфренд на снимке есть.

"В тот момент, когда мы фотографировались, исчез свет… Если что, то он слева", — пошутила Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, слухи о том, что Леся не одинока, подогрел друг звезды, ведущий Слава Демин. Он намекнул, что у Никитюк есть избранник, но она сама о нем все расскажет.

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