Леся Никитюк с женихом в стильных луках показались с маленьким сыном: как выглядит семья звезды

Ведущая очаровала фото осенней прогулки в полном семейном составе.

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк поделилась трогательными фото со своего досуга с женихом-военным Дмитрием Бабчуком и их трехмесячным сыном.

Так, молодожены не так часто видятся из-за плотного графика и службы Дмитрия. Поэтому для них каждое мгновение вместе — настоящий праздник. В своем Instagram Леся опубликовала селфи с женихом. Оба предстали в солнцезащитных очках и в темном casual-луке. Ведущая выбрала черный бомбер и дополнила образ большими золотистыми серьгами-кольцами, а Дмитрий остановился на куртке и худи с капюшоном.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

На втором фото телеведущая засветила свои стройные ножки, позируя возле осенней фотозоны с тыквами. Рядом с ней стоит детская коляска с сыном. Так, звездная мамочка во время сна малыша не упустила возможности продемонстрировать фанам свой безупречный стиль.

Леся Никитюк сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Леся и Дмитрий обручились в начале этого года во время совместного отпуска. А уже летом у них родился сын, имя и лицо которого они скрывают. Сейчас малышу уже более трех месяцев. Кстати, телеведущая недавно заинтриговала ответом на вопрос о свадьбе и когда она состоится.

