Леся Никитюк шокировала, как попала под вражеский обстрел: "Это была "Точка У"

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как вместе со своей командой попала под вражеский обстрел.

Опасный момент в жизни знаменитости случился тогда, когда она ездила по городам Украины и снимала свое шоу. К счастью, ни Леся, ни ее команда не пострадали.

"Ехали как-то из одного населенного пункта в другой и по дороге попали под обстрел. Насколько нам позже стало известно, это была "Точка У". Благодаря ВСУ и Богу все остались живы, здоровы и невредимы...", — рассказала ведущая, пишет novy .tv.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся добавила, когда они с командой слышат сигналы воздушной тревоги, немедленно идут в укрытие. Впрочем, когда съемки шоу проходили в Херсоне, там постоянно были взрывы.

"Во время тревог мы спускались в укрытие. Несколько раз было, что звучит сирена, мы ехали в укрытие в отеле, в котором остановились. Как только приезжали, тревога заканчивалась, и мы отправлялись назад снимать. А воздушные тревоги были очень часто... Если в Telegram-группах пишут: "В Херсоне взрывы, будьте осторожны", то, чтобы вы понимали, там взрывы постоянно. А самое удивительное, что ты привыкаешь к этому часа за два и прекращаешь дергаться. Воспринимаешь как должное...", — поделилась ведущая.

Леся Никитюк в Херсонской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, когда Леся Никитюк была в Херсоне, то показывала, как российские оккупанты ограбили Херсонский художественный музей. В частности, в здании после захватчиков не осталось вообще ничего ценного.

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