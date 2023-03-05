Леся Никитюк шокировала, как российские оккупанты ограбили музей в Херсоне

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила освобожденную от российских военных Херсонскую область.

Своими впечатлениями от поездки знаменитость поделилась в Instagram-stories. В частности, Леся рассказала, что местные постепенно начинают возвращаться домой. Они пытаются отремонтировать дома, которые как-то уцелели. Волонтеры помогают херсонцам. Тем временем энергетики продолжают восстанавливать разрушенную электросеть.

"Возвращаются люди, даже с детьми. Волонтеры помогают восстанавливать крышу и устанавливают буржуйки в комнаты, что спаслись. Представляете, люди так хотят жить в своем доме… Пусть там одна комната уцелела, но это свой родной дом", — написала Леся.

Леся Никитюк в Херсонской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая добавила, что оккупанты не только безжалостно уничтожали, но и воровали все, что только можно. В частности, захватчики ограбили полностью Херсонский художественный музей.

"Херсонский художественный музей. Оккупанты настолько все украли, что самый старый экспонат сейчас в нем...это Богданович и я...", — отметила Леся.

Леся Никитюк в Херсонской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая добавила, что оккупанты также вынесли все из Государственного архива в Херсоне. Особенно их интересовали электрические чайники, что даже подставки для них оставили.

"А также разворовали Государственный архив…технику и чайники из кабинетов работников тоже вынесли. Напоминаю, все подставки под электрочайники, как всегда, оставили", — добавила Леся.

Леся Никитюк в Херсонской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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