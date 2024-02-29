Леся Никитюк шокировала, как выглядела в начале карьеры, и показала молодого Беднякова

Украинская ведущая Леся Никитюк натолкнулась на архивные фотографии, которыми решила поделиться со своими поклонниками.

В сторис своей страницы в Instagram звезда вспомнила, с чего начиналась ее телевизионная карьера. В частности, одним из первых крупных проектов для Никитюк стало тревел-шоу "Орел и Решка", которое она вела с Андреем Бедняковым.

В фотоблоге знаменитость поделилась совместными с шоуменом фотографиями, сделанными во время съемок шоу 10 лет назад. Напомним, что Никитюк вела "Орел и Решка" в 2012-2013 годах. Тогда Никитюк отдавала предпочтение простой удобной одежде и практически не наносила макияж.

Леся Никитюк в начале карьеры / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не обошлось и без фирменного чувства юмора Леси. Так, под фото, где она предстает с круглыми щечками и белым цветом волос, ведущая написала: "Сама в шоке". Впрочем, уже на следующем кадре, где позирует в красном платье, отметила, что всегда себе нравилась.

Леся Никитюк в начале карьеры / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Под не слишком удачным снимком с Бедняковым Никитюк призналась, что "никогда не простит монтажерам этот стопкадр".

Леся Никитюк в начале карьеры / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в начале карьеры / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, не так давно Леся Никитюк затронула тему своей личной жизни, о которой почти никогда не говорит. Так, ведущая рассказала, находится ли она сейчас в отношениях и в каких именно.

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