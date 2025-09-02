ТСН в социальных сетях

Гламур
895
1 мин

Леся Никитюк шокировала лысым образом и произвела фурор в Сети

Актриса попробовала себя в неожиданном амплуа.

Вера Хмельницкая
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк ошеломила фанатов своим новым амплуа.

Так, в фотоблоге артистка неожиданно появилась с полностью состриженными волосами на голове. Но таким образом Леся только привлекла внимание к очередной рекламной компании и на самом деле все это удачный грим. Особенно это заметно на крупных кадрах. В ролике ведущая сыграла мудреца из Азии. Для более эффектного появления звезда примерила кимоно и символическое украшение.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Несмотря на актерскую игру, в комментариях поднялась настоящая волна восторга. Звездные коллеги и пользователи как просто посмеялись над таким перевоплощением, так и сказали, что на самом деле Никитюк подходит быть лысой. Более того, некоторые даже сначала перепутали ее с известным журналистом Дмитрием Гордоном.

  • "Леся, это гениально" — Наталья Денисенко

  • Сначала подумала, что это Гордон

  • Леся, тебе быть лысой очень идет

Напомним, недавно Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего двухмесячного первенца. Звездная мама попозировала с малышом в поле подсолнухов.

