Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
895
Время на прочтение
1 мин
Леся Никитюк шокировала лысым образом и произвела фурор в Сети
Актриса попробовала себя в неожиданном амплуа.
Украинская ведущая Леся Никитюк ошеломила фанатов своим новым амплуа.
Так, в фотоблоге артистка неожиданно появилась с полностью состриженными волосами на голове. Но таким образом Леся только привлекла внимание к очередной рекламной компании и на самом деле все это удачный грим. Особенно это заметно на крупных кадрах. В ролике ведущая сыграла мудреца из Азии. Для более эффектного появления звезда примерила кимоно и символическое украшение.
Несмотря на актерскую игру, в комментариях поднялась настоящая волна восторга. Звездные коллеги и пользователи как просто посмеялись над таким перевоплощением, так и сказали, что на самом деле Никитюк подходит быть лысой. Более того, некоторые даже сначала перепутали ее с известным журналистом Дмитрием Гордоном.
"Леся, это гениально" — Наталья Денисенко
Сначала подумала, что это Гордон
Леся, тебе быть лысой очень идет
Напомним, недавно Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего двухмесячного первенца. Звездная мама попозировала с малышом в поле подсолнухов.