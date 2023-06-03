Леся Никитюк сменила прическу и цвет волос: как выглядит ведущая

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила салон красоты, где сменила прическу и цвет волос.

Результатами своего обновленного образа звезда похвасталась на странице в Instagram. Никитюк запостила кадры, где позирует в шелковой комбинации черного цвета из пикантного топа и мини-юбки.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Таким образом, Леся также сообщила, что вскоре стартует новый сезон проекта "Хто зверху?", в котором она появится в новом образе.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поколонники и подписчики страницы Леси в Instagram не сдержали эмоций от увиденного: "Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована…. Из-за того, что очень сексуальная", "Притула будет сожалеть", "Могу только в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно получилось!".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк показалась поклонникам в индийском сари. Звезда зашла в гости к своему другу в Хмельницком, приехавшему в нашу страну из Индии.

Читайте также: