Леся Никитюк сменила прическу и цвет волос: как выглядит ведущая

Знаменитость похвасталась обновленным образом в соцсети.
Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила салон красоты, где сменила прическу и цвет волос.
Результатами своего обновленного образа звезда похвасталась на странице в Instagram. Никитюк запостила кадры, где позирует в шелковой комбинации черного цвета из пикантного топа и мини-юбки.
Таким образом, Леся также сообщила, что вскоре стартует новый сезон проекта "Хто зверху?", в котором она появится в новом образе.
Поколонники и подписчики страницы Леси в Instagram не сдержали эмоций от увиденного: "Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована…. Из-за того, что очень сексуальная", "Притула будет сожалеть", "Могу только в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно получилось!".
Напомним, недавно Леся Никитюк показалась поклонникам в индийском сари. Звезда зашла в гости к своему другу в Хмельницком, приехавшему в нашу страну из Индии.
Читайте также:
- Экс-муж Ани Лорак Мурат женится под Киевом – фото
- Дмитрий Дикусар, воюющий на фронте, впервые за год побывал дома: "На гражданке почувствовал себя дискомфортно"
- Муж Натали Портман изменил ей с 25-летней эко-активисткой
- Лайма Вайкуле в Юрмале проведет концерт в поддержку Украины: кто из наших звезд выступит