Леся Никитюк со слезами прокомментировала слухи, что любимый сбежал от нее за границу во время войны

Телеведущая Леся Никитюк впервые отреагировала на слухи, которые пустил блогер Богдан Беспалов. По его словам, у ведущей были длительные отношения, но с началом полномасштабной войны мужчина сбежал за границу и бросил Лесю.

Никитюк в присущей ей юмористической форме опровергла эту информацию и призвала фанов не верить всяческим сплетням. Леся записала ироничное видео, в котором со слезами на глазах рассказала собственную версию этой "истории":

"Да, действительно, я находилась в отношениях со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором, я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно и нельзя. Настоящий мужчина. Проталкивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение и с первой утренней сиреной он сбежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо... Не верьте слухам", – сказала Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что блогер Богдан Беспалов на днях на своем YouTube-канале сообщил, что Леся Никитюк находилась в долгосрочных отношениях с влиятельным мужчиной из шоу-бизнеса. По словам Беспалова, тот мужчина был то ли звукорежиссером, то ли телевизионным оператором. И вроде бы он поспособствовал успешной карьере ведущей. Однако, говорит Беспалов, как только началась полномасштабная война, любимый якобы уехал за границу и перестал выходить с Лесей на связь.

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