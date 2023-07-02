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Леся Никитюк со слезами прокомментировала слухи, что любимый сбежал от нее за границу во время войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3917
Время на прочтение
2 мин
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Леся Никитюк со слезами прокомментировала слухи, что любимый сбежал от нее за границу во время войны

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Артистка рассказала, как все было "на самом деле".

Телеведущая Леся Никитюк впервые отреагировала на слухи, которые пустил блогер Богдан Беспалов. По его словам, у ведущей были длительные отношения, но с началом полномасштабной войны мужчина сбежал за границу и бросил Лесю.

Никитюк в присущей ей юмористической форме опровергла эту информацию и призвала фанов не верить всяческим сплетням. Леся записала ироничное видео, в котором со слезами на глазах рассказала собственную версию этой "истории":

"Да, действительно, я находилась в отношениях со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором, я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно и нельзя. Настоящий мужчина. Проталкивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение и с первой утренней сиреной он сбежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо... Не верьте слухам", – сказала Никитюк.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что блогер Богдан Беспалов на днях на своем YouTube-канале сообщил, что Леся Никитюк находилась в долгосрочных отношениях с влиятельным мужчиной из шоу-бизнеса. По словам Беспалова, тот мужчина был то ли звукорежиссером, то ли телевизионным оператором. И вроде бы он поспособствовал успешной карьере ведущей. Однако, говорит Беспалов, как только началась полномасштабная война, любимый якобы уехал за границу и перестал выходить с Лесей на связь.

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Дата публикации
Просмотры
3917
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