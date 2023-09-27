Леся Никитюк тогда и сейчас: как изменилась ведущая за 14 лет карьеры

Делать первые шаги на телевидении знаменитость начала еще в далеком 2009 году.

Сегодня Леся Никитюк является одной из самых известных украинских телеведущих. Однако знаменитости пришлось пройти нелегкий путь, чтобы добиться такого успеха.

В частности, ведущая пыталась построить карьеру юмористки, а потом уже начала вести программы на телевидении.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 14 лет карьеры изменилась Леся Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Первые появления на телевидении

Знаменитость получила образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, однако еще во время учебы в вузе Леся начала строить карьеру юмористки. Она была участницей команды КВН "Торнадо Люкс", а затем вместе с подругой основала юмористический дуэт "Малинки". Они вместе снялись в программе "Бигуди шоу", а затем покоряли юмористов на "Рассмеши комика".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В 2011 году подруги выиграли 10 тысяч гривен, в следующем году они забрали главный приз – 50 тысяч гривен, а через год – 20 тысяч гривен.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Начало карьеры ведущей и успех на телевидении

Успех и славу Леси Никитюк принесла программа о путешествиях "Орел и Решка", где ее коллегой был Андрей Бедняков. В это время карьера ведущей стремительно пошла вверх. В проекте Леся снималась в двух сезонах – четвертом и пятом, а затем начала вести другие шоу.

Леся Никитюк и Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В частности, Никитюк в 2013 году вела авторскую программу, где рассказывала новости из мира шоу-бизнеса. В 2015 году знаменитость снова возвращалась на "Орел и Решку", где работала ведущей. А уже в 2016 году Леся вела другое тревел-шоу, где ездила по миру и рассказывала о мужчинах из других стран.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Статус одной из самых известных ведущих в Украине

В 2018 году Леся становится ведущей популярного шоу "Кто сверху". Проект приносит знаменитости безумный успех и признание. У ведущей увеличивается армия поклонников, а на ее фотоблог подписываются тысячи фанатов.

Леся Никитюк и Сергей Притула / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В том же году знаменитость приняла участие в пятом сезоне шоу "Танцы со звездами". Леся танцевала с танцовщиком Максом Ежовым. Победу паре не удалось одержать, однако они попали в финал и завоевали второе место.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Параллельно Леся становится ведущей других программ, а также запускает авторское шоу, где она ездит по Украине, открывает новые места и рассказывает о быте украинцев.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Как изменилась Леся Никитюк во время полномасштабной войны

Полномасштабная война оказала большое влияние на Лесю Никитюк. В начале российского вторжения она уехала в Хмельницкий. Там знаменитость сразу же начала помогать переселенцам. Она открыла центр для вынужденно перемещенных лиц. Сейчас он закрыт.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся пыталась поднимать в тяжелое время настроение. Знаменитость выпускала пародийные песни, где высмеивала оккупантов. В частности, ведущая спела такие композиции, как "Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", "Цей сон". Треки быстро набирали популярность на YouTube.

Личная жизнь Леси Никитюк

О личной жизни знаменитости почти ничего не известно. Знаменитость усердно держит его в тайне.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Правда, в 2017 году Леся Никитюк изрядно интриговала своих поклонников. Она заявляла, что выходит замуж за своего соседа. Однако уже в 2019 году знаменитость сообщила, что свадьба была отменена.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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