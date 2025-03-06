Леся Никитюк удивила, что должна была быть ведущей нацотбора на "Евровидение-2025"

Знаменитость призналась, почему в конце концов зрители не увидели ее в этой роли.

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая ранее отложила свадьбу с женихом, удивила, что должна была в этом году вести Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение".

Об этом знаменитость рассказала на проекте "Ранок у великому місті". Леся Никитюк говорит, что с детства обожает песенный конкурс "Евровидение". Звезда мечтала стать ведущей нацотбора. Оказывается, желание Леси могло осуществиться. Организаторы нацотбора предлагали Никитюк выполнить эту миссию. Однако знаменитости пришлось отказаться из-за своей занятости в день проведения конкурса.

"Мне предложили вести! Я очень люблю "Евровидение" с детства. И это моя мечта — вести нацотбор. Но на этот раз у нас просто по датам не получилось. Просто предлагали вести, не говорили с кем и как", — призналась Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наконец, нацотбор вели неизменный комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко, юморист Василий Байдак и ведущая Маша Ефросинина. Именно им доверили эту важную миссию.

Тем временем Леся Никитюк все же попробовала себя в новом амплуа. Недавно вышел фильм "Песики", где ведущая сыграла главную роль. Редакция сайта ТСН.ua уже побывала на премьере ленты и написала обзор на комедию.

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