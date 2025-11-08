Леся Никитюк удивила, из-за чего комплексовала в детстве и почему до сих пор имеет проблемы со здоровьем

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала о своем детском комплексе.

Ведущая рассказала о своем детстве, когда очень быстро росла. Она вспомнила, как хотела популярные спортивные кроссовки, но из-за финансовых ограничений семьи приходилось покупать более дешевые аналоги с хмельницкого базара. Проблема была еще и в размере:

«Я очень хотела те спортивные фирменные кроссовки, но поскольку на базаре они были только из Китая, то такого размера, как у меня, не было. И мне приходилось покупать на три размера меньше. Было или не было, что я носила кроссовки на три размера меньше, потому что очень хотела те фирменные?» — отметила знаменитость в шоу "Хто зверху?"

Реклама

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Несмотря на искренность рассказа, мужской команде не удалось поверить Лесе — никто не выбрал вариант, что это правда. Ведущая подтвердила, что действительно носила кроссовки на три размера меньше и призналась, что из-за этого на пальчиках одной ноги до сих пор остались шишки.

Она добавила, что тогда комплексовала из-за размера ноги и нехватки средств, ведь китайские кроссовки были только до 38 размера. Леся отметила, что этот детский комплекс оставил след на здоровье, но теперь она воспринимает себя и смеется над прошлым.

Напомним, недавно Леся Никитюк удивила поклонников исполнением хита Мадонны после того, как Юрий Никитин подчеркнул ее скрытый талант. Интересно, что еще до рождения сына между телеведущей и продюсером состоялся неожиданный диалог, который сейчас приобретает новый смысл.