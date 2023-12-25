Леся Никитюк удивила рождественскими блюдами на столе и показала, с кем провела Святвечер

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила блюдами, которые готовила для Святвечера с семьей.

Так, ведущая отправилась к родным, где и провела празднование. В частности, вместе с семьей она накрыла праздничный стол. На нем виден ряд традиционных блюд. Среди них – кутья, бутерброды, шуба, оливье, голубцы, студень и кровянка. Впрочем, отличилась семья Леси приготовлением еще одного особого салата с осьминогом и помидорами.

Леся Никитюк показала, как отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк приготовила салат с осьминогом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, звезда встречала Рождество со своими племянницами. И для них семья ведущей придумала оригинальное блюдо. В частности, на десерт Никитюк вместе со своей кумой с помощью бананов, клубники и изюма создали забавные создания.

Леся Никитюк с племянницами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк показала, как отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В центре стола стоял праздничный рождественский калач с сухофруктами. Посредине тоже виднелась свеча.

"Со Сочельником! С Рождеством Христовым!", - поздравила ведущая фанатов в своем фотоблоге.

Отметим, что в этом году Леся Никитюк достаточно экспериментально украсила и свою новогоднюю елку. Ведущая для декора использовала живые розы и даже рассказала лайфхак, как сохранить их как можно дольше.

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