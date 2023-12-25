Леся Никитюк удивила рождественскими блюдами на столе и показала, с кем провела Святвечер

Артистка отличилась оригинальностью некоторых блюд.
Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила блюдами, которые готовила для Святвечера с семьей.
Так, ведущая отправилась к родным, где и провела празднование. В частности, вместе с семьей она накрыла праздничный стол. На нем виден ряд традиционных блюд. Среди них – кутья, бутерброды, шуба, оливье, голубцы, студень и кровянка. Впрочем, отличилась семья Леси приготовлением еще одного особого салата с осьминогом и помидорами.
К слову, звезда встречала Рождество со своими племянницами. И для них семья ведущей придумала оригинальное блюдо. В частности, на десерт Никитюк вместе со своей кумой с помощью бананов, клубники и изюма создали забавные создания.
В центре стола стоял праздничный рождественский калач с сухофруктами. Посредине тоже виднелась свеча.
"Со Сочельником! С Рождеством Христовым!", - поздравила ведущая фанатов в своем фотоблоге.
Отметим, что в этом году Леся Никитюк достаточно экспериментально украсила и свою новогоднюю елку. Ведущая для декора использовала живые розы и даже рассказала лайфхак, как сохранить их как можно дольше.
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