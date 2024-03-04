Леся Никитюк удивила своим образом с 90-х и перепела хит группы "Фантом-2"

Ведущая спародировала клип группы ради важной цели.
Украинская ведущая Леся Никитюк вместе со своим коллегой, ведущим Игорем Новинчуком, предстали в образе Ольги Гречко и Романа Матияша из группы "Фантом-2".
В своем фотоблоге звезда опубликовала оригинальный ролик, где в парике и макияже в стиле 90-х спела под мелодию песни "Двоє" группы "Фантом-2". Правда, слова и смысл песни полностью изменены. Так, Леся с Игорем поют об ужасах войны и призывают задонатить на два боевых наземных дрона для 8-го полка Сил Специальных Операций.
К слову, идею клипа звезды также позаимствовали у исполнителей из группы "Фантом-2" и предстают на патриотическом фоне, который меняется.
В свою очередь, в комментариях под роликом поклонники взялись за ностальгию и отметили прекрасный замысел привлечь внимание к важному сбору:
- Леся, вы крутая! Это какой-то салат из ностальгии, гордости быть украинцем и болезненным привкусом "как хорошо было бы без ху*ла"
- Я помню эту группу "Фантом-2". Супер идея
- Сразу захотелось посмотреть "Территорию А"
- Ностальгия в глаза попала, задонатила!
Напомним, недавно шоумен Андрей Бедняков резко осудил украинцев, которые продолжают слушать музыку российских исполнителей.
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