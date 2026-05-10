Леся Никитюк умилила фото с 10-месячным сыном, на котором засветила личико малыша
Ведущая растопила Сеть семейными снимками.
Ведущая Леся Никитюк показала 10-месячного сына Оскара на фото и поделилась особыми семейными моментами ко Дню матери, что сразу вызвало волну внимания в сети.
В соцсетях появилось редкое семейное фото. Леся Никитюк впервые частично показала лицо своего маленького сыночка. Снимок она опубликовала именно в День матери. На фото мальчика держит бабушка — мама телеведущей. Малыш сидит среди цветов, скрывающих часть его лица. Звезда обычно не показывает сына полностью, сохраняя приватность семьи.
«Очень особенный день! Поздравляю всех ваших мам и свою родненькую! Спасибо за каждый день, за все советы, за каждое купи-купи, но-но-но и цихо-цихо», — написала звезда.
