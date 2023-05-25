Леся Никитюк в атласном мини-платье оголила длинные ноги на фоне моря в Одессе

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников своими новыми красивыми фото.

Звезда сообщила, что сейчас находится в Одессе, а вместе с тем устроила импровизированную фотосессию на фоне моря. На странице в Instagram Никтюк запостила серию снимков, на которых позирует в атласном мини-платье с игривыми завязками на груди.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся изображена, стоя на бетонных плитах, позади нее виднеется Черное море и голубое небо с красивыми облаками: "Канны-2023… Не слышала. Это Одесса, бейби", — подписала фотографии Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь, подписчики страницы Леси не упустили возможности наделать ей комплиментов: "просто конфетка", "безумно красивая", "Вся Одесса у твоих ног! Что ты творишь", "Клаудия Шиффер? Нет, не слышала… Это Леся Никитюк, бейби" .

Напомним, а тем временем своей природной красотой не упустила возможности похвастаться 65-летняя звезда ленты "Основной инстинкт" Шэрон Стоун. Актриса поделилась селфи, где в бикини продемонстрировала упругие ягодицы и пышный бюст.

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