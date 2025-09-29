Леся Никитюк в день рождения отца показала его празднование в Хмельницком

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк поздравила своего папу с днем рождения.

29 сентября Иван Иванович встречает новую главу своей жизни. По этому случаю Леся адресовала ему публичные поздравления в фотоблоге. К тому же она показала отца и как он забавно пьет из огурца и им сразу и закусывает.

"Сегодня у самого лучшего отца День рождения! Поздравляю тебя, Ив-сент-Иван, будь мне здоров и всегда такой веселый", — восхитила ведущая.

Папа Леси Никтюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Вероятно, кадры были сделаны во время одного из недавних визитов Никитюк домой к родителям, которые проживают в Хмельницком. Кстати, мама с папой уже знакомы с внуком, которого ведущая родила от своего жениха-военного Дмитрия Бабчука. Пока звезда не делилась, знаком ли ее возлюбленный с тещей и тестем. Тем не менее, она обнародовала кадры, как бабушка заботится о маленьком внуке.

