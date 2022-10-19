Леся Никитюк в день своего 35-летия снялась в поле в соблазнительном обтягивающем платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк сегодня, 19 октября, отмечает день рождения.

Знаменитости исполняется 35 лет. По этому случаю у себя на странице в Instagram юбилярша запостила несколько красивых фотографий с недавней фотосессии. На снимках Никитюк позирует в поле в обтягивающем темно-коричневом платье, которое хорошо подчеркнуло ее фигуру.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Образ именинница дополнила пальто и сапоги. Также Леся призналась, какое желание она загадала в день рождения:

"Говорят, в день рождения можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Я загадала. Хочу чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские дети снова разбежались по родным школам. Вот такое желание", — рассказала Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь, подписчики и звездные друзья Никитюк оставили ей поздравление под постом: "Лесуня! Красавица! Здоровья и победы! Ты – замечательная!" – написал Юрий Горбунов. "Лесь, ты – гордость Украины! Много лет! Победы, мирного неба, согласия и добра! Обнимаю", — поздравила Екатерина Бужинская. "С Днюхой, малышка! Будь здорова и мира нам всем!" – пожелал Дядя Жора.

Напомним, на днях Леся Никитюк показала, как подготовилась к холодной зиме на случай отсутствия отопления.

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