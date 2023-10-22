Леся Никитюк в дерзком мини показала, как 36-летие отпраздновала: "Проснулась с перстнем на пальце"

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как отметила свое 36-летие.

День рождения звезды был 19 октября. На странице в Instagram именинница поделилась своими красивыми фото и в шутку рассказала, как прошел праздничный день.

На фото, которые Леся запостила в фотоблоге, она предстает в смелом мини-платье черного цвета с прозрачными вставками. Наряд ведущей хорошо подчеркнул ее идеальную фигуру и длинные ноги.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Никитюк показала селфи с домашним любимцем, собакой Рафиком. Кроме того, ведущая похвасталась, как много цветов ей подарили:

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Проснулась здоровая, счастливая, с перстнем на пальце, мужем и двумя детьми… Все так, как вы мне пожелали. Поэтому, желаю вам всего того, что вы пожелали мне, долго писать не могу, потому что дети хотят груди, а муж есть.. Ну и наоборот", – с присущим ей чувством юмора подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

При этом звезда призналась, что все полученные цветы и шарики она передаст в детскую больницу:

"Эти прекрасные цветы и шарики радовали меня два дня! Но я знаю, что они могут порадовать многих хороших людей. Поэтому, с вашего позволения, я передаю это все в больницу. Шарики для детей, цветы пусть украсят кабинеты врачей, которые ежедневно борются за их жизнь", – отметила Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее мы показали, как за 14 лет в украинском шоу-бизнесе менялась Леся Никитюк и как выглядела ведущая до популярности.

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