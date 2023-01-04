Леся Никитюк в халатике и без макияжа похвасталась природной красотой

Знаменитость показала фото с отдыха в Трускавце.

Телеведущая Леся Никитюк решила начать Новый год с отдыха и уделить время себе.

Знаменитость отправилась в Трускавец. Там ведущая остановилась в роскошном отеле и посетила SPA-процедуры, чтобы отдохнуть и отвлечься от негатива.

Леся в Instagram-stories показала поклонникам, как наслаждается отдыхом. Никитюк опубликовала фото, где предстала в махровом халатике, без макияжа и с завязанными волосами. На черно-белом фото, которое ведущая сделала в зеркале, знаменитость похвасталась своей природной красотой.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Трускавец. Водичка. Широдхара (специальная лечебная процедура, которая помогает полностью расслабиться – прим. ред.) и я", — подписала фото Леся.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер показала, как выглядит без макияжа. Анна в фотоблоге опубликовала фото, сделанное на утро после празднования Нового года.

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