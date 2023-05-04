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Леся Никитюк в игривом мини-платье в леопардовый принт посветила длинными ногами на улицах Киева

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1376
Время на прочтение
1 мин
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Леся Никитюк в игривом мини-платье в леопардовый принт посветила длинными ногами на улицах Киева

Леся Никитюк в Киеве / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В солнечный день знаменитость не упустила возможности устроить стрит-фотосет.

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников своими новыми красивыми фотографиями.

На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, сделанными в один из солнечных дней в Киеве. На фото Никитюк изображена в игривом мини-платье с леопардовым принтом, которое дополнила курткой-косухой и черными очками.

Леся Никитюк в Киеве / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в Киеве / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наряд звезды прекрасно подчеркнул ее длинные стройные ноги, на что обратили внимание поклонники ведущей: "Все в Лесе красиво: и душа, и ноги", "Кайфую от ваших ног", "у вас очень красивые ноги", "красавица, а ноги — огонь", "Ну и ноги! В машинах зеркала немного выше колен, надо юбки подлиннее носить".

Леся Никитюк в Киеве / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в Киеве / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в Киеве / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в Киеве / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наверное, не зря Никитюк тщательно следит за своим питанием и является частой посетительницей спортивного зала.

Напомним, на днях смелая Леся Никитюк позаигрывала к голливудскому красавчику, актеру и музыканту Джареду Лето. Ведущая обратилась к кумиру через свой Instagram и призвала его связаться с ней.

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Дата публикации
Просмотры
1376
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