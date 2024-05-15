Леся Никитюк в коротеньком платье произвела фурор в Одессе своими бесконечно длинными ножками

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала пользователей приятным контентом.

В частности, на днях ведущая побывала в Одессе. Знаменитость прогулялась по улицам города и не удержалась, чтобы не устроить импровизированный фотосет. Перед камерой Никитюк позировала в коротеньком черном платье. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками, туфлями на каблуке и жакетом. Свои волосы ведущая распустила.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователи оценили серию новых фотографий телеведущей. Особое внимание они обратили на бесконечно длинные и стройные ножки Леси. В комментариях знаменитости написали немало комплиментов по поводу ее подтянутой фигуры и привлекательного внешнего вида.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вот это ноги!

Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги!

Кажется, что ноги бесконечные!

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк время от времени радует поклонников пикантным контентом. Недавно знаменитость показала, как отдыхала в спа в одной из гостиниц Киева. Ведущая тогда опубликовала фото, где похвасталась своими подтянутыми ягодицами.

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