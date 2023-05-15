Леся Никитюк в коротеньком топе устроила фотосессию среди цветущей сирени

Ведущая поделилась кадрами с цветами.
Украинская телеведущая Леся Никитюк очаровала красивыми фотографиями среди цветущей сирени.
Настала пора, когда украинцы могут наслаждаться невероятным цветом ароматом этого весеннего цветка. Поэтому и Леся решила не упускать возможности сделать фотосессию.
Телеведущая позировала на камеру в коротеньком топе, похожем на корсет, открывший ее стройную талию, а также штанах-карго. Образ Леси дополнила оригинальная прозрачная сумочка, внутри которой также красовалась веточка сирени.
"Девушки, а чтобы вы все цвели, как сирень", — подписала кадры с фотосессии Никитюк.
В комментариях поклонники наделали звезде множество комплиментов: "Вы невероятная", "Какая красивая!", "Цветите, как эта сирень", "Вау, очень красивая", "Как всегда, непревзойденная".
Кстати, недавно Леся Никитюк раскрыла секрет и рассказала, чем питается, чтобы всегда быть стройной.
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