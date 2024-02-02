Леся Никитюк в косухе на голое тело очаровала бесконечно длинными ногами

Звезда снялась в дерзкой фотосессии.
Украинская телеведущая Леся Никитюк очаровала поклонников кадрами из новых съемок.
На днях звезда приняла участие в дерзком фотосете, во время которого примеряла куртку-косуху на обнаженное тело. Пикантными кадрами Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.
На атмосферных черно-белых фотографиях ведущая изображена только в черной косухе и туфлях-лодочках. Вызывающий образ Никитюк дополнила вечерним макияжем.
Во время съемок Леся обернулась в куртку, прикрыв обнаженные прелести. В то же время во всей красе ведущая похвасталась своими бесконечно длинными ногами.
"Люди говорят, что мужчины боятся сильных девушек. Но люди говорят, от мужчин не слышала ни разу…. потому что они куда-то убегали. Всем сильным, красивым и уверенным в себе девушкам цем", — подписала фото с присущим ей чувством юмора Никитюк.
Подписчики страницы Леси, тем временем, забросали ее комплиментами:
- Ну какие красивые ноги, я не могу!
- Леся, так они и не скажут, увидев такую красоту — просто теряются. Это же лучшие ноги, которые я когда-нибудь видела
- Женственная, сексуальная, стильная и в то же время сильная женщина
Напомним, недавно Леся Никитюк растрогала видео, как впервые за долгое время встретилась с экс-коллегой Сергеем Притулой. Бывший ведущий сделал Никитюк сюрприз.
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