Леся Никитюк в косухе на голое тело очаровала бесконечно длинными ногами

Украинская телеведущая Леся Никитюк очаровала поклонников кадрами из новых съемок.

На днях звезда приняла участие в дерзком фотосете, во время которого примеряла куртку-косуху на обнаженное тело. Пикантными кадрами Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

На атмосферных черно-белых фотографиях ведущая изображена только в черной косухе и туфлях-лодочках. Вызывающий образ Никитюк дополнила вечерним макияжем.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Во время съемок Леся обернулась в куртку, прикрыв обнаженные прелести. В то же время во всей красе ведущая похвасталась своими бесконечно длинными ногами.

"Люди говорят, что мужчины боятся сильных девушек. Но люди говорят, от мужчин не слышала ни разу…. потому что они куда-то убегали. Всем сильным, красивым и уверенным в себе девушкам цем", — подписала фото с присущим ей чувством юмора Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики страницы Леси, тем временем, забросали ее комплиментами:

Ну какие красивые ноги, я не могу!

Леся, так они и не скажут, увидев такую красоту — просто теряются. Это же лучшие ноги, которые я когда-нибудь видела

Женственная, сексуальная, стильная и в то же время сильная женщина

Напомним, недавно Леся Никитюк растрогала видео, как впервые за долгое время встретилась с экс-коллегой Сергеем Притулой. Бывший ведущий сделал Никитюк сюрприз.

Читайте также: