Леся Никитюк в купальнике и прозрачном парео сравнила себя с Кайли Дженнер

Ведущая очаровала образом.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях в крошечном бикини произвела фурор в Сети, продолжает будоражить воображение поклонников.
На этот раз знаменитость поделилась с фолловерами своей страницы в Instagram кадрами, на которых появилась в сплошном черном купальнике. Образ Леси дополнило длинное блестящее прозрачное парео, босоножки на шнуровке и серьги-кольца. Звезда позировала возле огромных белых колонн.
Интересно, что на одном из фото Никитюк сравнила себя с известной американской светской львицей.
"Или все же костюм "Последний шанс?". На второй фотке максимально Кайли Дженнер", — прокомментировала фотографии знаменитость.
Поклонники очередной секси образ Леси оценили по достоинству:
- Ого какая женщина!
- Это вообще нет слов. Багтня. Как такой можно быть?
- Как вас там еще не украли. Мне кажется, вы с верблюдами должны вернуться
Напомним, месяц назад Леся Никитюк в топе и мини-юбке похвасталась плоским животиком и стройными ножками.