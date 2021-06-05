Леся Никитюк в купальнике и прозрачном парео сравнила себя с Кайли Дженнер

Ведущая очаровала образом.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях в крошечном бикини произвела фурор в Сети, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз знаменитость поделилась с фолловерами своей страницы в Instagram кадрами, на которых появилась в сплошном черном купальнике. Образ Леси дополнило длинное блестящее прозрачное парео, босоножки на шнуровке и серьги-кольца. Звезда позировала возле огромных белых колонн.

instagram.com/lesia_nikituk

Интересно, что на одном из фото Никитюк сравнила себя с известной американской светской львицей.

"Или все же костюм "Последний шанс?". На второй фотке максимально Кайли Дженнер", — прокомментировала фотографии знаменитость.

Вам похожа на Кайли? / instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники очередной секси образ Леси оценили по достоинству:

Ого какая женщина!

Это вообще нет слов. Багтня. Как такой можно быть?

Как вас там еще не украли. Мне кажется, вы с верблюдами должны вернуться

Напомним, месяц назад Леся Никитюк в топе и мини-юбке похвасталась плоским животиком и стройными ножками.

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