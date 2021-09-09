Леся Никитюк в латексном комбезе эротично попозировала с шаурмой в руках

Блогерша показала фото с несколько необычным реквизитом.
Украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась, что ей написала Ким Кардашян, устроила несколько необычный эротический фотосет.
На фото, которыми звезда Сети поделилась в своем Instagram, знаменитость появилась в синем латексном комбинезоне с декольте, на каблуках, со стильной укладкой и макияжем. Впрочем, изюминкой образа стала шаурма.
Никитюк соблазнительно позировала, держа блюдо в руках, а на фоне были лопата и вилы.
"Шаурма как у Ким", — написала она.
В комментариях поклонники продолжили тему шуток о Ким Кардашян и продублировали сообщение, которое светская львица прислала блогерше — amazing.
- Леся — Amazing
- Емейзинг
- Вау! Вы роскошная
- Нет, ну это огонь!
- Богиня!
Напомним, ранее Леся Никитюк в розовом мини-бикини засветила грудь и длинные ноги. Звезда отдохнула в Португалии.