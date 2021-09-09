Леся Никитюк в латексном комбезе эротично попозировала с шаурмой в руках

Леся Никитюк в латексном комбезе эротично попозировала с шаурмой в руках

Блогерша показала фото с несколько необычным реквизитом.

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась, что ей написала Ким Кардашян, устроила несколько необычный эротический фотосет.

На фото, которыми звезда Сети поделилась в своем Instagram, знаменитость появилась в синем латексном комбинезоне с декольте, на каблуках, со стильной укладкой и макияжем. Впрочем, изюминкой образа стала шаурма.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк соблазнительно позировала, держа блюдо в руках, а на фоне были лопата и вилы.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Шаурма как у Ким", — написала она.

В комментариях поклонники продолжили тему шуток о Ким Кардашян и продублировали сообщение, которое светская львица прислала блогерше — amazing.

Леся — Amazing

Емейзинг

Вау! Вы роскошная

Нет, ну это огонь!

Богиня!

Напомним, ранее Леся Никитюк в розовом мини-бикини засветила грудь и длинные ноги. Звезда отдохнула в Португалии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку