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Леся Никитюк в латексном комбезе эротично попозировала с шаурмой в руках

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Леся Никитюк в латексном комбезе эротично попозировала с шаурмой в руках

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Блогерша показала фото с несколько необычным реквизитом.

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась, что ей написала Ким Кардашян, устроила несколько необычный эротический фотосет.

На фото, которыми звезда Сети поделилась в своем Instagram, знаменитость появилась в синем латексном комбинезоне с декольте, на каблуках, со стильной укладкой и макияжем. Впрочем, изюминкой образа стала шаурма.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк соблазнительно позировала, держа блюдо в руках, а на фоне были лопата и вилы.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Шаурма как у Ким", — написала она.

В комментариях поклонники продолжили тему шуток о Ким Кардашян и продублировали сообщение, которое светская львица прислала блогерше — amazing.

  • Леся — Amazing
  • Емейзинг
  • Вау! Вы роскошная
  • Нет, ну это огонь!
  • Богиня!

Напомним, ранее Леся Никитюк в розовом мини-бикини засветила грудь и длинные ноги. Звезда отдохнула в Португалии.

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