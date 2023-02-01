Леся Никитюк в нижнем белье и шубе взбудоражила воображение поклонников

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным контентом.

Похоже, у знаменитости было игривое настроение, поэтому она решила запостить в Instagram фотографию, на которой позирует в соблазнительном образе.

На фото ведущая изображена в шубе из искусственного меха, из-под которой виднеется нижнее белье звезды. Образ Леси дополнил вечерний макияж, высокий хвост с челкой и массивное украшение на шее. "Можно я это фото выставлю. Спасибо", – коротко подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, снимок уже успел оценить певец Павел Зибров: "Шикарная, как обычно!" – написал артист. "Ну очень красиво и гламурно! Приятно смотреть на красивую, да еще и умную девушку" – поддержали артиста поклонники Леси.

Впрочем, были и те подписчики, которые решили, что Никитюк что-то сделала со своей внешностью: "Была собой, стала похожа на многих", "Что ты из себя сделала? Стала гламурная кукла наколотая, такая как все, без личности", "Леся, как не Леся уже! Очень много изменений во внешнем виде, особенно в лице".

Напомним, не так давно Леся Никитюк рассекретила, что у нее появился тайный поклонник и показала от него огромный букет тюльпанов.

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