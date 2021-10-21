Леся Никитюк в обтягивающем комбинезоне и золотистом дождике показала, как 34-летие отмечала

Звезда устроила шумную вечеринку.
Украинской телеведущей Лесе Никитюк 19 октября исполнилось 34 года. А на днях звезда устроила по этому случаю громкую и яркую вечеринку.
О party виновница торжества рассказала у себя на странице в Instagram. Леся запостила кадры, на которых предстает в обтягивающем латексном комбинезоне, который дополнила пышным золотистым дождем-накидкой.
Также на фото изображены и гости, которые были одеты под стать мероприятия, который, судя по всему, прошел в стиле 90-х. Лосины с принтом, боди, куртки-косухи, пышные прически, яркая верхняя одежда, джинс, спортивные костюмы.
Сама именинница призналась, что ей все очень понравилось и поблагодарила друзей за атмосферу:
"Best birthday ever. Друзья, вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни, я очень счастлива, что имею таких друзей. Спасибо всем за поздравления!" — написала Леся.
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