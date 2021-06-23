Леся Никитюк в обтягивающем миниплатье похвасталась длинными ногами

Ведущая поделилась снимками с праздника.

Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк порадовала своих поклонников новым фотоконтентом.

На своей странице в Instagram звезда разместила серию снимков, сделанных на праздновании 40-летия Сергея Притулы.

На фотографиях Леся в голубом обтягивающем мини-платье позировала на лестнице, демонстрируя свои стройные длинные ноги.

instagram.com/lesia_nikituk

"Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу, но сфоткалась, увидела себя и поняла что с ним будет следующее фото", — отметила под снимками Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники также оценили красоту ведущей, засыпав ее комплиментами в комментариях.

Это какая красота такая неземная?

Боже, Леся, которая красивое платье!

Такие ноги даются лишь немногим

В Боги, красота — страшная сила!

Напомним, не так давно Леся Никитюк объяснила, почему не стала новой "холостячкой". Звезда отметила, что могло бы конечно кого-то найти, но и могла вмтратиты все, что есть.

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