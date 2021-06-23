Леся Никитюк в обтягивающем миниплатье похвасталась длинными ногами

Ведущая поделилась снимками с праздника.
Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк порадовала своих поклонников новым фотоконтентом.
На своей странице в Instagram звезда разместила серию снимков, сделанных на праздновании 40-летия Сергея Притулы.
На фотографиях Леся в голубом обтягивающем мини-платье позировала на лестнице, демонстрируя свои стройные длинные ноги.
"Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу, но сфоткалась, увидела себя и поняла что с ним будет следующее фото", — отметила под снимками Никитюк.
Поклонники также оценили красоту ведущей, засыпав ее комплиментами в комментариях.
- Это какая красота такая неземная?
- Боже, Леся, которая красивое платье!
- Такие ноги даются лишь немногим
- В Боги, красота — страшная сила!
Напомним, не так давно Леся Никитюк объяснила, почему не стала новой "холостячкой". Звезда отметила, что могло бы конечно кого-то найти, но и могла вмтратиты все, что есть.