Леся Никитюк в полупрозрачном мини-платье показалась в образе Мэрилин Монро и произвела фурор в Сети

Ведущая примерила на себя образ легендарной актрисы.
Украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в Сети снимками, на которых она предстала в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро.
Фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. Для фотосета Леся накрутила себе локоны и уложила их так, как это делала Мэрилин Монро. Также звезда сделала макияж со стрелками и красной помадой.
А вот наряд ведущая выбрала довольно провокационный. Никитюк одела обтягивающее полупрозрачное платье бежевого цвета. Наряд удачно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Леси.
Кадры ведущая не стала подписывать. Между тем поклонники знаменитости были изрядно ошеломлены. Они засыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядит соблазнительно. Более того, на фотографии отреагировали даже звездные коллеги Леси.
- Леся Ивановна, я шокирована (Александра Зарицкая)
- Красотка (Елена Мандюк)
- Вау! (Ирина Монатик)
Напомним, Леся Никитюк иногда публикует пикантные фото и получает немало комплиментов. Между тем, некоторые мужчины идут дальше и пишут ведущей в частные сообщения. Правда, они отправляют ей фото интимного характера. Недавно знаменитость прокомментировала такие кадры.
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