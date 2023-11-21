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Леся Никитюк в полупрозрачном мини-платье показалась в образе Мэрилин Монро и произвела фурор в Сети

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
2 мин
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Леся Никитюк в полупрозрачном мини-платье показалась в образе Мэрилин Монро и произвела фурор в Сети

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая примерила на себя образ легендарной актрисы.

Украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в Сети снимками, на которых она предстала в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро.

Фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. Для фотосета Леся накрутила себе локоны и уложила их так, как это делала Мэрилин Монро. Также звезда сделала макияж со стрелками и красной помадой.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А вот наряд ведущая выбрала довольно провокационный. Никитюк одела обтягивающее полупрозрачное платье бежевого цвета. Наряд удачно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Леси.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кадры ведущая не стала подписывать. Между тем поклонники знаменитости были изрядно ошеломлены. Они засыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядит соблазнительно. Более того, на фотографии отреагировали даже звездные коллеги Леси.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
  • Леся Ивановна, я шокирована (Александра Зарицкая)
  • Красотка (Елена Мандюк)
  • Вау! (Ирина Монатик)

Напомним, Леся Никитюк иногда публикует пикантные фото и получает немало комплиментов. Между тем, некоторые мужчины идут дальше и пишут ведущей в частные сообщения. Правда, они отправляют ей фото интимного характера. Недавно знаменитость прокомментировала такие кадры.

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Дата публикации
Просмотры
309
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