Леся Никитюк в розовом мини-бикини показала пышную грудь и длинные ноги

Сейчас звезда отдыхает в Португалии.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно позировала в бассейне в бикини, снова ошарашила поклонников.
На своей странице в Instagram звезда запостила новые фотографии, которые были сделаны на отдыхе на Мадейре, Португалия. На фотографиях Леся в розовом мини-бикини демонстрирует загорелое безупречное тело и стройные ножки.
На снимках ведущая позирует на яхте на фоне моря.
"Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно: проснуться, заработать денег на Майдеру и помочь Лесе выбрать фото", — подписала сообщение телеведущая.
А поклонники в свою очередь заметили фотошоп на фотографиях. В частности, в комментариях писали следующее:
- На последней фотографии фотошоп!
- А зачем фотошопом пользоваться?
- Вот так зафотошопила
- Какая-то попа слишком большая.
Напомним, Леся Никитюк часто публикует пикантные фотографии с отдыха. Недавно телеведущая показала себя в купальнике возле гостиницы, которая в своем названии содержит ее фамилию.