Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Леся Никитюк в розовом мини-бикини показала пышную грудь и длинные ноги

Леся Никитюк в розовом мини-бикини показала пышную грудь и длинные ноги

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Сейчас звезда отдыхает в Португалии.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно позировала в бассейне в бикини, снова ошарашила поклонников.

На своей странице в Instagram звезда запостила новые фотографии, которые были сделаны на отдыхе на Мадейре, Португалия. На фотографиях Леся в розовом мини-бикини демонстрирует загорелое безупречное тело и стройные ножки.

Леся Никитюк на яхте / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк на яхте / instagram.com/lesia_nikituk

На снимках ведущая позирует на яхте на фоне моря.

"Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно: проснуться, заработать денег на Майдеру и помочь Лесе выбрать фото", — подписала сообщение телеведущая.

Леся Никитюк в мини-бикини / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в мини-бикини / instagram.com/lesia_nikituk

А поклонники в свою очередь заметили фотошоп на фотографиях. В частности, в комментариях писали следующее:

  • На последней фотографии фотошоп!
  • А зачем фотошопом пользоваться?
  • Вот так зафотошопила
  • Какая-то попа слишком большая.

Напомним, Леся Никитюк часто публикует пикантные фотографии с отдыха. Недавно телеведущая показала себя в купальнике возле гостиницы, которая в своем названии содержит ее фамилию.

Следующая публикация