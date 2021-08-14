Леся Никитюк в розовом мини-бикини показала пышную грудь и длинные ноги

Леся Никитюк в розовом мини-бикини показала пышную грудь и длинные ноги

Сейчас звезда отдыхает в Португалии.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно позировала в бассейне в бикини, снова ошарашила поклонников.

На своей странице в Instagram звезда запостила новые фотографии, которые были сделаны на отдыхе на Мадейре, Португалия. На фотографиях Леся в розовом мини-бикини демонстрирует загорелое безупречное тело и стройные ножки.

Леся Никитюк на яхте / instagram.com/lesia_nikituk

На снимках ведущая позирует на яхте на фоне моря.

"Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно: проснуться, заработать денег на Майдеру и помочь Лесе выбрать фото", — подписала сообщение телеведущая.

Леся Никитюк в мини-бикини / instagram.com/lesia_nikituk

А поклонники в свою очередь заметили фотошоп на фотографиях. В частности, в комментариях писали следующее:

На последней фотографии фотошоп!

А зачем фотошопом пользоваться?

Вот так зафотошопила

Какая-то попа слишком большая.

Напомним, Леся Никитюк часто публикует пикантные фотографии с отдыха. Недавно телеведущая показала себя в купальнике возле гостиницы, которая в своем названии содержит ее фамилию.

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