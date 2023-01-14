Леся Никитюк в Щедрый вечер очаровала красивым образом в украинском традиционном наряде

Звезда поздравила поклонников с праздником.
Телеведущая Леся Никитюк очаровала своим образом в национальной украинской одежде.
В Щедрый вечер знаменитость поздравила всех своих подписчиков с праздником и поделилась новой фотографией в Instagram.
На фото Леся позировала в изысканной вышиванке, цветной запаске с традиционным орнаментом и в черных сапожках. Волосы ведущей украсили гуцульское чельце, а на шее красовались кораллы. Рядом с Лесей на фото позировали щедровщики в традиционных костюмах.
"Щедрый вечер! P.S. Если что, я посередине, а не слева", — добавила шутливая подпись к фото Никитюк.
Перевоплотиться в настоящую украинскую красавицу и поближе познакомиться с традициями Лесе удалось в Ивано-Франковской области. Кстати, именно там телеведущая отпраздновала Рождество 7 января.
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