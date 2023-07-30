Леся Никитюк в соблазнительном нижнем белье похвасталась стройной и подтянутой фигурой

Знаменитость опубликовала пикантное фото.
В украинской телеведущей Леси Никитюк стройная и подтянутая фигуру и она не стесняется ею хвастаться.
Иногда знаменитость радует поклонников пикантными фотографиями, на которых предстает в купальнике или нижнем белье. В этот раз ведущая посветила соблазнительным нарядом от украинского бренда.
Леся Никитюк опубликовала в Instagram-stories снимок, на котором предстала в черном нижнем белье в сеточку. Знаменитость сфотографировалась в зеркале и продемонстрировала плоский животик и накаченные бедра.
"Украинское нижнее белье, покорившее мир", — отметила Леся.
Напомним, ранее Леся Никитюк хвасталась аппетитными ягодицами. Ведущая показывала, как в купальнике занималась вейкбордингом.
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