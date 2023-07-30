Леся Никитюк в соблазнительном нижнем белье похвасталась стройной и подтянутой фигурой

В украинской телеведущей Леси Никитюк стройная и подтянутая фигуру и она не стесняется ею хвастаться.

Иногда знаменитость радует поклонников пикантными фотографиями, на которых предстает в купальнике или нижнем белье. В этот раз ведущая посветила соблазнительным нарядом от украинского бренда.

Леся Никитюк опубликовала в Instagram-stories снимок, на котором предстала в черном нижнем белье в сеточку. Знаменитость сфотографировалась в зеркале и продемонстрировала плоский животик и накаченные бедра.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Украинское нижнее белье, покорившее мир", — отметила Леся.

Напомним, ранее Леся Никитюк хвасталась аппетитными ягодицами. Ведущая показывала, как в купальнике занималась вейкбордингом.

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