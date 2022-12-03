Леся Никитюк в соблазнительном платье с пикантным декольте и высоким разрезом на ноге позировала в Монако

Украинская ведущая Леся Никитюк на время уехала из Украины. В настоящее время знаменитость находится в Монте-Карло, Монако.

Как рассказала Леся, она приехала на благотворительный вечер в поддержку Украины. Это мероприятие организовала знаменитая подруга Никитюк, украинская теннисистка Элина Свитолина.

Как рассказала ведущая, Элина пригласила своих друзей в Монако, чтобы собрать средства для своих программ фонда и, самое главное, средства на генераторы для украинских больниц.

На странице в Instagram Никитюк поделилась несколькими фотографиями и показала свой образ, в котором посетила мероприятие. Ведущая отдала предпочтение наряду от одного из украинских брендов. Леся позировала в роскошном черном платье до пола с пикантным декольте и высоким разрезом, который подчеркнул стройные ноги ведущей:

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Украинские дизайнеры лучшие, чувствую, что сегодня это платье тоже будет принимать участие в благотворительном аукционе. О самом вечере и сумме собранных средств, которые пойдут на помощь Украине, расскажу позже. Бегу поддержать подругу Элину Светолину, которая все это организовала", - написала Леся.

Леся Никитюк и Андрей Шевченко / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Позже ведущая сообщила, что во время благотворительного вечера было собрано 170 тысяч евро в поддержку Украины. Также Леся показалась вместе с Элиной Светолиной и ее мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Леся Никитюк и Элина Свитолина с мужем Гаэлем Монфисом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк показала, как вместе с Дашей Астафьевой варила борщ и выпекала пампушки для наших военных.

Читайте также: