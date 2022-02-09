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Леся Никитюк в золотистом купальнике похвасталась фигурой и длинными ножками

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Леся Никитюк в золотистом купальнике похвасталась фигурой и длинными ножками

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость отдыхает в Таиланде.

Украинская ведущая Леся Никитюк полетела на отдых в Таиланд.

Звезда выбрала остров Пхукет. Там знаменитость пробует местную пищу, загорает и купается в море. Не забывает она и вести свой блог в Instagram. Так, Никитюк порадовала поклонников пляжными фото, где предстала в золотистом сплошном купальнике. Блогерша показала стройную фигуру.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся похвасталась длинными ножками.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Боже, а что это блестит на Пхукете??? А это я! Я – золото", – подписала кадры звезда.

В ответ пользователи сделали Лесе комплименты. В частности, они выразили восхищение ножками кумирши.

  • Самые красивые ноги Украины. Каждый раз удивляюсь – как они так длинные?
  • Боже, что за ноги?
  • Что это за модель? Просто ракета
  • Какое красивое солнышко

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