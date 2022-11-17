Леся Никитюк верхом на арбузах в кавере на хит Ротару спела об освобожденном Херсоне: "На Кремлі вже тризуб"

Ведущая и волонтер Леся Никитюк успевает и поднимать поклонникам настроение своим отличным чувством юмора.

Так вот знаменитость вдохновилась освобождением Херсона и переделала хит певицы Софии Ротару "Только этого мало", который посвятила украинскому городу. На обложке трека Никитюк изображена верхом на арбузах в велосипедках и цветном топе.

А в песне Леся поет: "Ось і літо пройшло, ми Херсон відібрали. Але люди кричать: тільки нам цього мало", и "Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом, посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки українцям це мало".

Фанаты Леси, услышав ее кавер, не смогли скрыть эмоций: "Браво! В своем неповторимом стиле, на позитиве, мотивирующее и обнадеживающее! Все так и будет! Слава Залужному! Слава героям!", "Боже, этот человек точно умеет все! И ведет, играет, поет и еще машину водит".

Напомним, ранее Леся Никитюк вместе с Jerry Heil записала забавный трек о россиянах, которые бежали из Крыма и "вообще не хотели уезжать" с полуострова.

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