Леся Никитюк вернулась из декрета и рассекретила, кто будет ухаживать за ее 2-месячным сыном
Знаменитость рассказала, как планирует совмещать материнство с работой.
Украинская ведущая Леся Никитюк вернулась из декрета и снова начинает работать.
Знаменитость всего два месяца назад впервые стала мамой. Однако засиживаться в декрете Леся Никитюк не собирается. Ведущая говорит, что дала себе 42 дня на отдых и налаживание связи с ребенком, и теперь приступает к работе.
"Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Я выделила себе 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!" - рассказала ведущая для novy.tv.
Леся Никитюк убеждена, что у нее получится совмещать работу и материнство. За сыном тем временем будут ухаживать бабушки. Кстати, Леся Никитюк кормит ребенка грудью. Однако на съемочную площадку она не планирует брать с собой сына. Максимум - это его привезут на кормление. Ведущая говорит, что мальчику будет некомфортно на съемочной площадке, ведь там много людей и всякой суеты.
"Есть много людей, которые будут помогать. В частности, две бабушки. Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и поехали". Ведь сейчас сын - на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает", - поделилась ведущая.
Напомним, недавно Леся Никитюк показывала, как ей тяжело без возлюбленного Дмитрия Бабчука рядом, который является военным и сейчас находится на службе. Тем временем избранник знаменитости порадовал ее романтическим сюрпризом.