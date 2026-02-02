Леся Никитюк восхитила фото, как жених проводит время с их подросшим 7-месячным сыном

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк восхитила фото, как жених-военный Дмитрий Бабчук проводит время с их сыном.

У знаменитости сейчас семейная идиллия. Для Леси Никитюк выпала редкая возможность, когда она проводит время вместе с женихом и сыном. Конечно же, ведущая не забывает радовать подписчиков соответствующими фотографиями.

В Instagram-stories ведущая показала, как Дмитрий Бабчук проводит время с сыном. Жених знаменитости лежал на кровати. Тем временем у него на животе удобно разместился подросший 7-месячный Оскар. Дмитрий Бабчук забавлял сынишку.

Жених Леси Никитюк с их сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Подписывать фотографию Леся Никитюк не стала. Знаменитость лишь оставила смайлик в виде белого сердечка. Тем временем подписчики ведущей однозначно написали ей немало комплиментов в личные сообщения.

Отметим, в прошлом году в личной жизни Леси Никитюк произошли кардинальные изменения. Ведущая в январе 2025-го обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. В июне пара стала родителями - знаменитость родила сына Оскара. Говорят, что влюбленные уже и официально состоят в браке. Однако сама Леся Никитюк это не подтверждает.

Напомним, недавно Леся Никитюк на свежем снимке показывала, как сейчас выглядит 7-месячный Оскар. Ведущая делилась забавным фото сынишки.