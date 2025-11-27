Леся Никитюк восхитила фото с 5-месячным с сыном и как играет с ним дома

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свои будни с маленьким сыном Оскаром.

Мальчику сейчас пять месяцев. Его звездная мама пока оберегает малыша от лишних глаз и не показывает его лицо. Тем не менее, время от времени радует поклонников его присутствием в фотоблоге. На этот раз в сториc Леся показала трогательный момент, как играет с Оскаром.

На опубликованном фото звездная мама показала сыночка с книжечкой. Его лица не было видно, а вот ручки и домашнего любимца — да. Вероятно, Никитюк активно занимается развитием Оскара пока рядом с ним.

Сын Леси Никитюк и собака / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мои лапульки», — трогательно подписала снимок ведущая.

Кроме того, знаменитость сделала несколько фото во время осенней прогулки с Оскаром. Так, Леся с коляской показалась у себя во дворе. Компанию им составил тот самый песик Рафик. В то же время Леся не могла пройти мимо хвастовства своим модным луком.

Леся Никитюк с сыном и собачкой / © instagram.com/lesia_nikituk

