Леся Никитюк восхитила фото с подросшим сыном в family look и рассекретила их фразы дня

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила фото с подросшим сыном в family look.

Знаменитость снялась с годовалым Оскаром в импровизированном фотосете. В своем Instagram звезда уже успела поделиться его результатом. Кадры были сделаны во дворе родителей Леси Никитюк, которые живут в Хмельницком.

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Ведущая и ее сын позировали в одинаковых кофточках в полоску. Хоть знаменитость и продолжает скрывать лицо Оскара, но все равно можно заметить, как он уже повзрослел.

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Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся Никитюк рассекретила их самые распространенные фразы за день. Похоже, Оскар растет довольно любознательным малышом, поскольку часто слышит, что туда ему нельзя или же это в руки брать не надо.

«Самые распространенные фразы за день сейчас: кака, не беги туда, зачем ты ему хвоста крутишь, скоро будем спать, не разбрасывай, сам-сам, это табуретка, а не машина», — поделилась знаменитость.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк впервые стала матерью в июне 2025 года. Свою беременность ведущая тщательно скрывала. Более того, впервые знаменитость об этом рассказала, когда малыш уже появился на свет. Недавно Леся Никитюк раскрыла курьез с беременностью и вспомнила, как работала на восьмом месяце.

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