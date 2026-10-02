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Леся Никитюк восхитила фото с подросшим сыном в family look и рассекретила их фразы дня
Знаменитость снялась в импровизированном фотосете с годовалым Оскаром, результатом которого уже и успела похвастаться.
Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила фото с подросшим сыном в family look.
Знаменитость снялась с годовалым Оскаром в импровизированном фотосете. В своем Instagram звезда уже успела поделиться его результатом. Кадры были сделаны во дворе родителей Леси Никитюк, которые живут в Хмельницком.
Ведущая и ее сын позировали в одинаковых кофточках в полоску. Хоть знаменитость и продолжает скрывать лицо Оскара, но все равно можно заметить, как он уже повзрослел.
Также Леся Никитюк рассекретила их самые распространенные фразы за день. Похоже, Оскар растет довольно любознательным малышом, поскольку часто слышит, что туда ему нельзя или же это в руки брать не надо.
«Самые распространенные фразы за день сейчас: кака, не беги туда, зачем ты ему хвоста крутишь, скоро будем спать, не разбрасывай, сам-сам, это табуретка, а не машина», — поделилась знаменитость.
Напомним, Леся Никитюк впервые стала матерью в июне 2025 года. Свою беременность ведущая тщательно скрывала. Более того, впервые знаменитость об этом рассказала, когда малыш уже появился на свет. Недавно Леся Никитюк раскрыла курьез с беременностью и вспомнила, как работала на восьмом месяце.