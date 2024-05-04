Леся Никитюк восхитила кадрами с родителями и показала, как к Пасхе готовится

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свои приготовления с семьей в канун Пасхальных праздников.

Так, в своем фотоблоге Леся рассказала, что уже приехала в родной Хмельницкий, чтобы встретить Праздник Воскресения Христова вместе с близкими. В частности, ведущая показала, как сначала отдохнула возле дома со своим домашним любимцем. А потом начала готовиться к праздничному столу. Так, Никитюк показала результат окрашивания яиц в луковице, натерла с отцом хрена, а с мамой замесила тесто на куличи. Кстати, знаменитость также рассказала об особой семейной традиции и поделилась секретом удачной выпечки в Пасхальные праздники.

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Все везде чисто, вымыто. Позакрывать окна, чтобы не было сквозняков. Помолиться, перекреститься, попросить Благословение перед замешиванием. Кэт (мама Екатерина – прим. ред.) выпекает кулич", – поделилась Леся Никитюк.

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с семьей / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно актрисы "Женского Квартала" рассекретили, каких оригинальных традиций на Пасху придерживаются их семьи в разных уголках Украины.

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