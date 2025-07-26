Леся Никитюк восхитила кадром, как жених убаюкивал одномесячного сына ночью

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк показала своего жениха с сыном.

Так, в фотоблоге звезда поделилась с поклонниками, как проходят ее с военным Дмитрием Бабчуком родительские будни. В частности, в сторис обнародовала кадр, который сделала ночью. На фотографии отец первенца Леси сидит возле сына, убаюкивая его в кроватке. И хотя лица возлюбленного ведущей не видно, но заметно его спину в татуировках.

"Батя", — лаконично подписала кадр звездная мама.

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Жених Леси Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

В то же время звездные родители предпочитают пока скрывать вид сына. Так же в тайне они держат и имя мальчика. Ранее Дмитрий говорил, что они с невестой решили раскрыть имя только при одном забавном условии.

Отметим, Леся Никитюк почти до последнего скрывала, что находится в положении. Но 15 июня стало известно, что она родила сына в роддоме в Киеве. Отцом стал военный Дмитрий Бабчук, который младше звезды на девять лет. Возлюбленные обручились зимой этого года, но пока официально брак не заключали.

Напомним, недавно Леся Никитюк спустя месяц родов вернулась к профессиональной деятельности. Знаменитость провела день рождения известного блогера и показалась в оригинальном образе ковбойки.