Леся Никитюк восхитила купанием 8-месячного сына, а ее жених — поцелуями и убаюкиванием

Ведущая также похвасталась первыми достижениями маленького Оскара.

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк и ее жених, военный Дмитрий Бабчук показали маленького сыночка Оскара.

Нащадку пары уже восемь месяцев. Звездная мама не сдержалась и поделилась новыми фото сыночка, которого нежно называет «муркотуном». В Instagram Никитюк показала процесс купания Оскара и как он играет в ванне. Кроме того, ведущая рассказала, что ее сын постепенно начинает самостоятельно вставать на ноги и восхитила, как стоя малыш заглядывает в окно.

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Серией невиданных фото с Оскаром также поделился и его отец. Дмитрий в фотоблоге вспомнил, каким был их недавний отпуск в полном семейном составе. И одновременно обнародовал кадры, сделанные уже дома. На трогательных фотографиях можно увидеть, как жених Никитюк укачивает их сыночка, играет с ним и нежно целует.

Леся Никитюк с семьей

Леся Никитюк с семьей

Жених Леси Никитюк с их сыном Оскаром

Жених Леси Никитюк с их сыном Оскаром

Жених Леси Никитюк с их сыном Оскаром

Жених Леси Никитюк с их сыном Оскаром

В комментариях поклонники и звездные друзья семьи не сдерживали своих эмоций от порции такой любви и гармонии. Кроме того, отметили, как быстро подрос Оскар.

  • Сладкая сладость в сладостях

  • Боже, как время летит, только что родила

  • Когда он успел так вырасти

Напомним, недавно Леся Никитюк показала, как поздравляла возлюбленного с Днем святого Валентина и какой полезный подарок он получил.

