Леся Никитюк восхитила купанием 8-месячного сына, а ее жених — поцелуями и убаюкиванием
Ведущая также похвасталась первыми достижениями маленького Оскара.
Украинская ведущая Леся Никитюк и ее жених, военный Дмитрий Бабчук показали маленького сыночка Оскара.
Нащадку пары уже восемь месяцев. Звездная мама не сдержалась и поделилась новыми фото сыночка, которого нежно называет «муркотуном». В Instagram Никитюк показала процесс купания Оскара и как он играет в ванне. Кроме того, ведущая рассказала, что ее сын постепенно начинает самостоятельно вставать на ноги и восхитила, как стоя малыш заглядывает в окно.
Серией невиданных фото с Оскаром также поделился и его отец. Дмитрий в фотоблоге вспомнил, каким был их недавний отпуск в полном семейном составе. И одновременно обнародовал кадры, сделанные уже дома. На трогательных фотографиях можно увидеть, как жених Никитюк укачивает их сыночка, играет с ним и нежно целует.
В комментариях поклонники и звездные друзья семьи не сдерживали своих эмоций от порции такой любви и гармонии. Кроме того, отметили, как быстро подрос Оскар.
Сладкая сладость в сладостях
Боже, как время летит, только что родила
Когда он успел так вырасти
