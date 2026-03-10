Леся Никитюк восхитила новыми фото с сыном: как выглядит 9-месячный Оскар сейчас

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк поделилась новыми фотографиями со своим маленьким сыном.

Девятимесячный Оскар все чаще появляется в соцсетях звездной мамы, поэтому поклонники с удовольствием наблюдают, как растет малыш. К слову, уже 15 марта мальчику исполнится ровно девять месяцев со дня рождения. По этому случаю ведущая опубликовала серию домашних кадров, на которых зафиксировала будничные, но очень теплые моменты материнства.

На фото Оскар играет туалетной бумагой, пока мама не видит, пробует еду, знакомится с лошадью и нежится в объятиях Леси. Для самой Никитюк эти мгновения стали особенными, поэтому она решила сохранить их не только в памяти, но и на камере.

«Моменты», — лаконично подписала снимки телеведущая.

Подписчики звезды сразу засыпали ее теплыми комментариями. Многие отметили, что фотографии излучают счастье и нежность, а маленький Оскар выглядит очень трогательно.

Какая стильная!

Такие сладенькие те ножки

Очень классные моменты!

