ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
504
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк восхитила новыми фото с сыном: как выглядит 9-месячный Оскар сейчас

Ведущая показала, как проводит свое время с малышом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк поделилась новыми фотографиями со своим маленьким сыном.

Девятимесячный Оскар все чаще появляется в соцсетях звездной мамы, поэтому поклонники с удовольствием наблюдают, как растет малыш. К слову, уже 15 марта мальчику исполнится ровно девять месяцев со дня рождения. По этому случаю ведущая опубликовала серию домашних кадров, на которых зафиксировала будничные, но очень теплые моменты материнства.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

На фото Оскар играет туалетной бумагой, пока мама не видит, пробует еду, знакомится с лошадью и нежится в объятиях Леси. Для самой Никитюк эти мгновения стали особенными, поэтому она решила сохранить их не только в памяти, но и на камере.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

«Моменты», — лаконично подписала снимки телеведущая.

Подписчики звезды сразу засыпали ее теплыми комментариями. Многие отметили, что фотографии излучают счастье и нежность, а маленький Оскар выглядит очень трогательно.

  • Какая стильная!

  • Такие сладенькие те ножки

  • Очень классные моменты!

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная родила сына. Звезда удивила, как узнала о будущем малыше только на пятом месяце беременности.

Дата публикации
Количество просмотров
504
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie