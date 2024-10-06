Леся Никитюк восхитила пикантным фото с полуобнаженным бойфрендом дома

Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает интриговать фанатов своим новым избранником после рассекречивания отношений.

На этот раз знаменитость опубликовала еще одно интересное фото с мужчиной, имя и лицо которого держит в секрете. На изображении виднеется голый торс бойфренда Никитюк и его большая татуировка черепа во всю спину. Пара попозировала в страстных объятиях перед зеркалом. Сама Леся в это время предстает в рубашке и частично прикрывает лицо телефоном.

Ведущая снова не была многословной и оставила краткую подпись, где написала о бодром утре выходного дня рядом с возлюбленным: "Боброе утро".

Леся Никитюк с бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, о личной жизни Леси Никитюк почти ничего неизвестно. Знаменитость держит за семью замками все свои романы и избранников. Тем не менее, ведущая часто хвастается роскошными подарками от мужчин и как чудесно проводит с ними время.

Напомним, недавно певица Ирина Билык заинтриговала возможным воссоединением с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко. Звезда показала фото, как вместе с ним проводит время.

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