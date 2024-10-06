Леся Никитюк восхитила пикантным фото с полуобнаженным бойфрендом дома

Ведущая больше не скрывает нового романа.
Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает интриговать фанатов своим новым избранником после рассекречивания отношений.
На этот раз знаменитость опубликовала еще одно интересное фото с мужчиной, имя и лицо которого держит в секрете. На изображении виднеется голый торс бойфренда Никитюк и его большая татуировка черепа во всю спину. Пара попозировала в страстных объятиях перед зеркалом. Сама Леся в это время предстает в рубашке и частично прикрывает лицо телефоном.
Ведущая снова не была многословной и оставила краткую подпись, где написала о бодром утре выходного дня рядом с возлюбленным: "Боброе утро".
Отметим, о личной жизни Леси Никитюк почти ничего неизвестно. Знаменитость держит за семью замками все свои романы и избранников. Тем не менее, ведущая часто хвастается роскошными подарками от мужчин и как чудесно проводит с ними время.
Напомним, недавно певица Ирина Билык заинтриговала возможным воссоединением с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко. Звезда показала фото, как вместе с ним проводит время.
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