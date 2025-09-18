Леся Никитюк восхитила романтикой с женихом и какими сюрпризами они удивили друг друга

Леся Никитюк с женихом Дмитрием / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась домашним уютом с женихом, военным Дмитрием Бабчуком.

Леся обнародовала несколько кадров, как дома они проводят время. В частности, запостила совместное селфи, где они наслаждаются временем друг с другом. А перед тем ведущая похвасталась подарком от избранника. Так, Дмитрий удивил невесту роскошным букетом цветов, которым счастливая артистка похвасталась в фотоблоге.

"Дарите своим женщинам цветы, играйте в доту, катайтесь на мопедах, присоединяйтесь к войску и просто будьте нормальными Джекичанами", — забавно призвал подписчиков Бабчук.

Леся Никитюк и ее жених Дмитрий / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь Никитюк показала в сторис, что удивляла возлюбленного варениками. Поэтому после сюрприза новобрачных ждал вкусный ужин.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Леся Никитюк начала афишировать отношения с Дмитрием Бабчуком еще в прошлом году. А уже в начале 2025 они обручились. И впоследствии стало известно, что 15 июня молодожены стали родителями. У них родился мальчик, имя которого они не рассекречивают.

