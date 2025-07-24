Леся Никитюк впервые после появления сына засветилась на корпоративе в стильном образе

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

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Украинская ведущая Леся Никитюк впервые после рождения первенца вернулась к профессиональной деятельности.

Звезда засветилась на дне рождении блогера Кэнди Суперстар в роли ведущей. Именно именинницы и похвасталась в Instagram своей роскошной вечеринкой, где гостей развлекала Леся. Для события знаменитость выбрала ковбойский образ в соответствии с тематикой мероприятия. На ней была широкая шляпа из голубовато-серого денима, черный кожаный корсет, джинсовые шорты, длинные перчатки с бахромой, чулки и сапоги.

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

С микрофоном в руке телеведущая активно взаимодействовала с залом и проводила веселые конкурсы. К слову, в течение вечера на дне рождении выступили певцы Павел Зибров и Виталий Козловский. Более того, музыкальными талантами "на разогреве" удивляла гостей и сама Никитюк. Она сочинила ироничную песню и пригласила на сцену музыкантов.

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Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Кэнди Суперстар и Виталий Козловский

Напомним, недавно Леся Никитюк родила сына и отпраздновала его первый месяц жизни. А отец первенца звезды, военный Дмитрий Бабчук признался, при каком условии они рассекретят имя малыша.