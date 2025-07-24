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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк впервые после появления сына засветилась на корпоративе в стильном образе

Ведущая постепенно возвращается к работе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые после рождения первенца вернулась к профессиональной деятельности.

Звезда засветилась на дне рождении блогера Кэнди Суперстар в роли ведущей. Именно именинницы и похвасталась в Instagram своей роскошной вечеринкой, где гостей развлекала Леся. Для события знаменитость выбрала ковбойский образ в соответствии с тематикой мероприятия. На ней была широкая шляпа из голубовато-серого денима, черный кожаный корсет, джинсовые шорты, длинные перчатки с бахромой, чулки и сапоги.

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

С микрофоном в руке телеведущая активно взаимодействовала с залом и проводила веселые конкурсы. К слову, в течение вечера на дне рождении выступили певцы Павел Зибров и Виталий Козловский. Более того, музыкальными талантами "на разогреве" удивляла гостей и сама Никитюк. Она сочинила ироничную песню и пригласила на сцену музыкантов.

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Леся Никитюк на дне рождении Кэнди Суперстар

Кэнди Суперстар и Виталий Козловский

Кэнди Суперстар и Виталий Козловский

Напомним, недавно Леся Никитюк родила сына и отпраздновала его первый месяц жизни. А отец первенца звезды, военный Дмитрий Бабчук признался, при каком условии они рассекретят имя малыша.

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