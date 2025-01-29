Леся Никитюк впервые после слухов о беременности вышла на связь и показала фото в полный рост

Украинская ведущая Леся Никитюк на фоне слухов о ее беременности вышла на связь и показала фото в полный рост.

В частности, в Instagram-stories знаменитость поделилась, как проводит время. Ведущая решила заняться внешним видом и сходила к косметологу. Лесе Никитюк сделали чистку лица и нанесли легкий тон. Как отметила знаменитость, сейчас она просто сияет.

"Сделали чистку лица, легкий тон…Сияю", — поделилась знаменитость.

Также Леся Никитюк опубликовала фото в полный рост. Она одела платье, а поверх него жакет, который полностью скрыл ее фигуру.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, на прошлой неделе в Сети появились слухи, что Леся Никитюк в положении. Источники сайта ТСН.ua подтвердили, что ведущая сейчас беременна первенцем. Правда, ни сама Леся Никитюк, ни ее жених Дмитрий Бабчук эту информацию не комментируют. Влюбленные ни опровергают новости о будущем пополнении в семье, ни подтверждают их.

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