Леся Никитюк впервые прокомментировала слухи о своей беременности (фото)

Впервые за длительное время на публике появилась известная телеведущая Леся Никитюк. Это произошло на премьере фильма "Песики".

С января в Сети активно ходят слухи о том, что известная 37-летняя телеведущая Леся Никитюк беременна первенцем. Источники ТСН.ua также подтверждают, что сплетни правдивы. Сама же теледива до сих пор не комментировала новости о предстоящем пополнении в ее семье. И вот наконец-то на премьере фильма "Песики", где Никитюк сыграла главную роль, она появилась на публике. Для выхода в свет Леся выбрала обтягивающий комбинезон, пушистые белые каблуки и черный пиджак, полностью скрывающий талию. На прямой вопрос редакции ТСН.ua по поводу слухов вокруг своего нового статуса Леся Никитюк ответила:

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", — отшутилась Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: ТСН.ua

Леся Никитюк / Фото: ТСН.ua

На похожий вопрос коллег-журналистов, беременна ли она, Леся сказала: "На вопрос о личном я не отвечаю".

Напомним, в личной жизни телеведущей Леси Никитюк в этом году произошли кардинальные изменения. Ее возлюбленный-военный сделал ей предложение. На вопрос, состоится ли свадьба уже в этом году, Леся также ответила довольно загадочно: "Одно из отделений ЗАГСа – в моем доме, но это ничего не значит".

Напомним, недавно коллега Никитюк, юмористка Лера Мандзюк неожиданно обратилась к украинцам за границей.

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